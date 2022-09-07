شاهد .. تفاصيل العدوان الإسرائيلي الأخير على مطار حلب الدولي

العالم - خاص بالعالم

مصدري عسكري سوري قال إن خمسة صواريخ قادمة من البحر عبرت من فوق اللاذقية غربا باتجاه الداخل السوري مع سماع دوي لانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية التي دخلت الأجواء السورية من قبالة السواحل السورية. وأكدت المصادر اسقاط الدفاعات الجوية عددا من الصواريخ قبل وصولها الى هدفها.

وأعلنت وزارة النقل السورية تحويل كافة الرحلات الجوية المقررة، والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي على أثر العدوان الإسرائيلي لتصبح عبر مطار دمشق الدولي، ريثما يتم إعادة إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان وعودة المطار للعمل.

ويأتي أحدث استهداف لمطار حلب، بعد أن أكدت وزارة النقل السورية مطلع هذا الشهر أن كوادرها الفنية تواصل إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي لإعادته للخدمة بشكل كامل بدءا من يوم الجمعة.

وكان العدو الإسرائيلي نفذ في 31 آب/أغسطس الماضي ضربة صاروخية استهدفت مطار حلب الدولي ذاته ومحيطه وأدت إلى إلحاق أضرار بمهبطه وتدمير محطة المساعدات الملاحية، وتجهيزاتها بالكامل حسب بيان رسمي سوري.

وفي وقت سابق دعت سوريا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة 'الاعتداءات الإسرائيلية' على أراضيها، معتبرة أن الهجمات الإسرائيلية تمثل 'خرقا للسيادة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين'.

وحملت الخارجية السورية، الكيان الصهيوني 'المسؤوليات القانونية والأخلاقية السياسية والمالية عن استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل متعمد، وتعريض المرافق المدنية للتهديد والتخريب وحياة المدنيين للخطر.