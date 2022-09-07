قائد عسكري: رد طهران سيكون حاسما على أي اجراءات تهديدية من قبل الكيان الصهيوني

العالم- إيران

وجاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء رشيد اليوم الاربعاء بحضور عدد من قادة القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في مناورات "اقتدار القوة البرية للجيش" ، في إشارة إلى التصريحات الرسمية للمسؤولين المجرمين في الكيان الصهيوني وتحمل مسؤولية التهديد الأمني ​​- العمل العسكري ضد المنشآت النووية والمصالح والأمن القومي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد بان الكيان الصهيوني ياتي في المقدمة من حيث تهديد الامن القومي للجمهورية الإسلامية وقال: من منظار هذا المقر فإن أي أعمال تهديدية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ضد مصالح إيران وأمنها القومي سيتم تقييمها بناء على انها تتم باطلاع وتنسيق ودعم اميركا، وسيكون رد القوات المسلحة حاسما على ذلك وعلى نفس المستوى. جميع العناصر والتيارات العميلة والحكومات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني في تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية ستدفع ثمن هذه الأعمال.

واضاف قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، في إشارة إلى إجراء مناورات القوة البرية: ان قادة القوة البرية للجيش، وفي ضوء الاحاطة الاستخباراتية وبذل الجهود، ليس فقط يرصدون تحركات العدو بصورة كاملة بل لديهم ايضا الاستعداد القتالي العالي جدًا لاستخدام القوة ضد أي معتد وتهديد.

وقال: إن مناورات "اقتدار القوة البرية للجيش" تم التخطيط لها وتنفيذها وفقا للحروب المستقبلية والتهديدات المتوقعة