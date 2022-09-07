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الشيخ غازي حنينة: لابد ان نكون مع فلسطين والساحة مفتوحة والاحداث تجري عليها منذ وعد بالفور المشؤوم

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

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