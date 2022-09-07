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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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كلمة جمال الدرة والد الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة
كلمة جمال الدرة والد الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة
كلمة الدكتور محسن القزويني امين عام جامعة اهل البيت
كلمة الشيخ "محمد احمد حسين" مفتي القدس والديار الفلسطينية
الشيخ غازي حنينة: الذين يطبعون مع العدو الصهيوني اخذوا الدرس من يزيد الذي طبع مع اليهود
الشيخ غازي حنينة: لابد ان نكون مع فلسطين والساحة مفتوحة والاحداث تجري عليها منذ وعد بالفور المشؤوم
كلمة الشيخ عامر البياتي الناطق باسم دار الافتاء العراقية
خير الدين الهادي: القضية الفلسطينية ونداء الاقصى هي في شعور ووجدان كل الاحرار
كلمة رئيس قسم دار القرآن الكريم بالعتبة الحسينية المقدسة الشيخ خير الدين الهادي
الجلسة الختامية لمؤتمر "نداء الأقصى الدولي" في حرم سيد الشهداء (ع)
الشيخ غازي حنينة: الذين يطبعون مع العدو الصهيوني اخذوا الدرس من يزيد الذي طبع مع اليهود
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش
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