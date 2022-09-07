إفتتاح مركز تجاري إيراني في روسيا

العالم - ايران

وشارك في مراسم الافتتاح كل من بهمن عبداللهي رئيس مجلس إدارة غرفة إيران التعاونية وعدد من أعضائها و كاظم جلالي سفير إيران في موسكو ورئيس منظمة التنمية التجارية علي رضا بيمان باك ونواب من مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بجانب مسؤولين اقتصاديين روس.

وأوضح عبداللهي رئيس غرفة إيران التعاونية في كلمة بمراسم الافتتاح، أن من المستهدف هذا العام تحقيق مستوى قياسي في التبادل التجاري بين إيران وروسيا، معتبرا الغرفة التعاونية وافتتاح المركز التجاري من شأنهما دفع العلاقات نحو التطور والتنمية.

وبيّن أن: المركز التجاري المفتتح اليوم، يعكس تطور العلاقات التجارية الإيرانية الروسية، التي شهدت قفزة ممتاز في سنة 2021 عند تسجليها أكثر من 4 مليارات دولار، وهو مستوى غير مسبوق بين البلدين.

وأكد أن: السوق الروسية تعد بوابة مناسبة لعرض السلع الإيرانية سيما المواد المعدنية والغذائية والزراعية والبتروكيماوية والصلب والحديد والألبسة والمعدات والآليات الصناعية، وذلك مدعوما بمستوى العلاقات الايجابية بين إيران روسيا وتأكيد مسؤولي البلدين على ضرورة تسهيل وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية البينية، ولسريان اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي( يضم روسيا وبيلاروسيا وقرغيزيا وكازاخستان وأرمينيا).