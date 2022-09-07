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منصور مندور : المسجد الاقصى امل هذه الامة وشرفها واذا حدث له مكروه والامة ساكتة فهذا عار على الامة وعيب في جبينها الى يوم الدين

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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