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اختتام مناورات “الشرق-2022” بالشرق الأقصى الروسي

اختتام مناورات “الشرق-2022” بالشرق الأقصى الروسي
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أختتام مناورات “الشرق-2022″، اليوم في إقليم بريمورسك وتحقيق كافة اهدافها بشكل كامل.

نائب وزير الدفاع الروسي ، يونس بيك يفكوروف، اكد ان القوات الروسية لديها مفهوم واضح لما يتعين عليها القيام به ولما تطمح إليه للغد ، وذلك بهدف ضمان الأمن العسكري بشكل موثوق ، مضيفا أن هذه التدريبات وصلت الى مبتغاها على اتم وجه .

وكانت مناورات “الشرق-2022” انطلقت في الاول من أيلول/سبتمبر الجاري ، واستمرت حتى اليوم السابع منه تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف.

وشارك في المناورات أكثر من 50 ألف جندي وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.

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