الاحتلال يفتتح بعثته التجارية بالمغرب العام المقبل

وأشارت باربيفاي الى إمكانات التعاون الاقتصادي بين الصهاينة والمغرب في الوقت الراهن ،واصفة هذه الامكانات بالهائلة .

إعلان وزيرة الاحتلال جاء خلال مؤتمر اقتصادي يدعم العلاقات التجارية بين الطرفين ، والذي أدى إلى تطبيع العلاقات قبل عامين في إطار اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية .

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن حكومة الكيان أعادت رئيس بعثتها الدبلوماسية لدى الرباط "ديفيد غوفرين" بعد أن استدعته لتقديم إيضاحات بخصوص عدة شبهات وصفت بالخطيرة، شملت التحرش بنساء ، وسرقة هدية ثمينة من الممثلية الصهيونية .

واستدعت الخارجية الإسرائيلية غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بمن في ذلك المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.

يذكر ان العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" والمغرب بدأت أواخر عام 2020، بعد قطيعة دامت لعقدين، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.