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سفير عراقي سابق..المحكمة الاتحاديةلن تحكم بحل البرلمان

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

استبعد السفير العراقي السابق د. جواد الهنداوي ان تقبل المحكمة الاتحادية العليا بطلب التيار الصدري حل البرلمان.

العالم - خاص بالعالم

وقال الهنداوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان المحكمة الاتحادية العليا سوف ترد أي دعوی تطلب حل مجلس النواب لأنه لايوجد أي نص دستوري أو قانوني يمسح للمحكمة الاتحادية حل مجلس النواب.

وأستبعد الهنداوي أيضاً مشاركة التيار الصدري في جلسات الحوار الوطنية مؤكداً ان التيار لم يشارك في الجلستين التي عقدتا سابقاً ولن يشارك في الجلسات اللاحقة.

وأكد ان السيد مقتدی الصدر يرفض الحوار مع السياسيين الحاليين وقد عبر عن رأيه هذا عدة مرات، فلن يعود ويشارك في جلسات حوار معهم.

وأشار الی اعتزال السيد مقتدی صدر العمل السياسي متوقعاً ان يحظی التيار الصدري بقيادة جديدة برضا وقناعة السيد مقتدی الصدر، يمكن الحوار معه في المستقبل.

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