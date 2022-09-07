شاهد.. هذا ما حدث في اجتماع وزراء خارجية العرب

العالم - خاص بالعالم

الازمة بدات بانسحاب وفد مصر الرسمي برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، احتجاجا على تولي ممثلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، باعتبار انها تمثل حكومة منتهية ولايتها.

موقف اعرب رئيس المجلس الاعلى الليبي خالد المشري استغرابة منه، معتبرا انه يخالف الاعراف الدبلوماسية، وهو ما اكد عليه المنقوش نفسها.

الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط علق على الازمة بالاشارة الى كلمته امام مجلس الجامعة، والتي اكد فيها على ان الحل السياسي هو الخيار الوحيد لكافة الازمات العربية المشتعلة، مشددا على اهمية احتواء اي خلاف من اجل الاحتفاظ بوحدة الصف استعدادا للقمة المقبلة في الجزائر والتي ستعقد في الاول من نوفمبر، وستغيب عنها سوريا حرصا منها على المساهمة في توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات على الصعيدين الاقليمي والدولي وفقا للخارجية الجزائرية.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري تم تسوية الازمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين المغرب وتونس، على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي نهاية الشهر الماضي، وهو ما قد يعد بارقة امل بشأن نجاح قمة الجزائر التي ستاتي بعد توقف استمر ثلاثة سنوات.