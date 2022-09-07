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تضييق وتمييز النظام البحريني يطال العمل الاهلي ايضاً

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

یتمحور موضوعات "ابناءالديرة" المتعددة حول قضايا البحرينيين السياسية والحياتية والاقتصادية والحقوقية، وتتركز حلقة اليوم في قضية الاسبوع سيتناول اقساط جنسية الف بحريني تقريباً.

خاص بالعالم

وقد غرد صديق النظام البحريني حول المجتمع الاهلي الكاتب الصحفي البحريني المعروف قاسم حسين قائلا عبر تويتر: ان الجمعيات مؤسسات اهلية خيرية منتخبة، من حق الوزارة الاشراف عليها ولكن ليس من حقها اسقاط اغلب اسماء الاعضاء الذين انتخبتهم الجمعيات العمومية بحجة عضوية بعضهم في جمعيات اخرى سياسية، وبتطبيق تعسفي وبأثر رجعي لقرار صادر لاحقاً، ان ذلك سيؤثر سلبياً على اداء هذه الجمعيات ودورها في تنمية المجتمع.

هذه المواضيع يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة: القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ الدكتور حسين الحداد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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