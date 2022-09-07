شاهد.. الإنجازات الدفاعية الإيرانية في البر والبحر

العالم - خاص بالعالم

وقال اللواء حسين سلامي: "إيران تحتل المركز الأول في العديد من التقنيات، وحتى بعض القوى العظمى تدعونا الى التعاون المشترك في مجال الدفاع الجوي، ونحن تجاوزنا القوى العظمى في العالم، ولا ننتظر الدعم من الأجانب".

وأكد اللواء سلامي أن دقة أسلحة إيران أصبحت مئة بالمئة، ويمكن لطائراتها المسيرة استهداف أي نقطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وخلال ملتقى للاساتذة التعبويين في جامعات البلاد والذي عقد بمدينة مشهد شمال شرقي ايران، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي، رغم كل التحديات والصعوبات، فقد حولت ايران جميع التهديدات إلى فرص، ولقد توسعت قدراتها الدفاعية بصورة مناسبة في السنوات الأخيرة.

وأتت مناورات الاقتدار1401' للقوة البرية للجيش، والتي شاركت فيها وحدات المشاة والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والمجوقلة والحرب الالكترونية، بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوة الجوية للجيش لتبرهن واقع الجهوزية والتطور الايراني.

وانطلقت الشهر الفائت مناورة 'الجيش 1401' المشتركة للطائرات المسيرة، بمشاركة اكثر من 150 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع والطرازات والتي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال.

وأزاحت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري في بندر عباس، منها سفينة الشهيد سليماني القتالية المجهزة بأحدث أنظمة الرقابة والكشف للرادار.



وقال اللواء محمد باقري: "سفينة 'الشهيد سليماني' الدورية القتالية إنجاز وطني؛ تحظى بهيكل قادر على التخفي من الرادار مع مقطع عرضي منخفض للغاية، ونظرا لطبيعة تصميمها فهي قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة (صاروخية وبحر – جو) في المياه البعيدة".

وبمناسبة يوم الدفاع الجوي أعلن العميد عظيمي قائد منطقة الدفاع الجوي شمال غرب البلاد أن الدفاع الجوي وصل حد الاكتفاء الذاتي خاصة في المجال الأمني، وبات بمستوى التهديدات في مجال علوم الدفاع الجوي وحقق مزيدا من النمو والارتقاء.