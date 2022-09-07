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جيش الاحتلال يستعين بطائرات من دون طيار هجومية‎‎ في الضفة المحتلة

جيش الاحتلال يستعين بطائرات من دون طيار هجومية‎‎ في الضفة المحتلة
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

يتحضر جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام طائرات هجومية من دون طيار من قبل فرقة الضفة الغربية المحتلة، وذلك في مهماته ضد الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية.

العالم - الاحتلال

وقال مراسل الشؤون العسكرية في القناة روعي شارون: "على خلفية التصعيد في الضفة الغربية خضع قائد فرقة الضفة الغربية آفي بلوت، وقائد لواء "مناشيه" المسؤول عن منطقة جنين، مؤخرًا، إلى تأهيل لتشغيل حجرة هجومية لسلاح الجو".

وبحسب شارون، تشير هذه الخطوة إلى ان جيش الاحتلال "قادر على تشغيل طائرات من دون طيار هجومية في حالة النشاطات العملانية، وسيتخد قائد الفرقة قرار تشغيل الطائرة الهجومية وفق الحاجة العملانية".

ولفت شارون إلى أن "التوتر في الأيام الأخيرة في الضفة الغربية يتواصل، والقوات الأمنية لا تزال تلاحق الشخص الذي نفذ عملية إطلاق النار في "غور الأردن" ولاذ بالفرار".

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جيش الاحتلال يستعين بطائرات من دون طيار هجومية‎‎ في الضفة المحتلة

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