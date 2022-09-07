سيئول تقدم عرضاً مغرياً لجارتها الشمالية مقابل تخليها عن برامجها النووية والصاروخية!

العالم - الأميركيتان

وأدلى الوزير بهذه التصريحات في “منتدى سول للحوار الدفاعي لعام 2022” الذي أقامته الوزارة في العاصمة الكورية الجنوبية اليوم، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال الوزير في كلمة افتتاحية إن الفوائد التي ستتمتع بها كوريا الشمالية في حال اختارت مسارا جديدا، لا حصر لها.

ودعا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لكي تدرك كوريا الشمالية بأن تكلفة مواصلة السير على طريق تطوير الأسلحة النووية والصاروخية ستكون هائلة.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق منتدى سول للحوار الدفاعي لعام 2012، وضعت الوزارة نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية في أولوية الأجندة، لكن كوريا الشمالية مازالت تسعى لتطوير قدراتها النووية والصاروخية، مما “يشكل تهديدا ضد الأمن ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في العالم بأسره بشكل مباشر”.

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وقال إن الحكومة الكورية الجنوبية اقترحت على كوريا الشمالية “مبادرة جريئة”، من شأنها أن تدعم الاقتصاد ومعيشة الشعب في كوريا الشمالية إذا توقفت بيونج يانج عن تطوير أسلحتها النووية وتحولت إلى نزع السلاح النووي.