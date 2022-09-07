الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سيئول تقدم عرضاً مغرياً لجارتها الشمالية مقابل تخليها عن برامجها النووية والصاروخية!

سيئول تقدم عرضاً مغرياً لجارتها الشمالية مقابل تخليها عن برامجها النووية والصاروخية!
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب، اليوم الأربعاء، إن الفوائد التي ستتمتع بها كوريا الشمالية في حال تخلت عن برامجها النووية والصاروخية، ستكون كبيرة.

العالم - الأميركيتان

وأدلى الوزير بهذه التصريحات في “منتدى سول للحوار الدفاعي لعام 2022” الذي أقامته الوزارة في العاصمة الكورية الجنوبية اليوم، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال الوزير في كلمة افتتاحية إن الفوائد التي ستتمتع بها كوريا الشمالية في حال اختارت مسارا جديدا، لا حصر لها.

ودعا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لكي تدرك كوريا الشمالية بأن تكلفة مواصلة السير على طريق تطوير الأسلحة النووية والصاروخية ستكون هائلة.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق منتدى سول للحوار الدفاعي لعام 2012، وضعت الوزارة نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية في أولوية الأجندة، لكن كوريا الشمالية مازالت تسعى لتطوير قدراتها النووية والصاروخية، مما “يشكل تهديدا ضد الأمن ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في العالم بأسره بشكل مباشر”.

ad

وقال إن الحكومة الكورية الجنوبية اقترحت على كوريا الشمالية “مبادرة جريئة”، من شأنها أن تدعم الاقتصاد ومعيشة الشعب في كوريا الشمالية إذا توقفت بيونج يانج عن تطوير أسلحتها النووية وتحولت إلى نزع السلاح النووي.

روابط ذات صلة

كوريا الجنوبية: ردنا لن يكون سهلا إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تحذير لكل من يتورط مع الاحتلال لتهديد أمن ايران بدفع الثمن

اليمن.. ارتفاع عدد سفن الوقد التي يحتجزها العدوان الى 12

وفاة شخص وإسعاف طفلين جراء سقوط بناية بحلب

طلب حل مجلس النواب العراقي يصطدم بصخرة المحكمة الاتحادية

في السعودية تهم جائرة تختلق فجأة خوفا على 'سمعة سلمان وابنه'

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. الاتحادية العراقية تحسم ملف حل البرلمان وأمن ايران القومي وانذارات لمن يعنيه الأمر