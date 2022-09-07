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مفتي القدس المحتلة: المسجد الأقصى سيبقى إسلاميًا

مفتي القدس المحتلة: المسجد الأقصى سيبقى إسلاميًا
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قيام المتطرف يهودا غليك، بالنفخ بالبوق في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبث ذلك عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، وأداء طقوس تلمودية بلباس توراتي.

العالم - فلسطين

وقال الشيخ محمد حسين في بيان له إن هذه الانتهاكات خطيرة وغير مسؤولة، ولن تجلب معها إلا الخراب والدمار لكل من تحدثه نفسه بأن وعدًا باطلًا أو مجرد حلمٍ واهٍ أو خرافة بالية قد تحقق له مطامع استعمارية احتلالية.

وأضاف: "نؤكد أن المسجد الأقصى إسلامي وسيبقى كذلك رغم محاولات أعدائه الحاقدين بسط نفوذهم عليه".

وحذّر الشيخ حسين من أنّ "هناك خطورة في استمرار الاحتلال باستهداف المسجد الأقصى، ومحاولة وضع اليد عليه"، مؤكدًا أن "تاريخ مدينة القدس وقلبها المسجد الأقصى يعرفه القاصي والداني".

كما طالب المجتمع الدولي دولًا وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على مقدسات المسلمين، ومنع الاحتلال من التمادي.

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