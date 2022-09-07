مراسل العالم: أنباء عن رفض المحكمة الاتحادية العراقية حل البرلمان

قناة العالم
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:٥٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
المحكمة الاتحادية العراقية: استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه
المحكمة الاتحادية العراقية: دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب
المحكمة الاتحادية العراقية: لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية
المحكمة الاتحادية العراقية: أعضاء البرلمان لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وكان عليهم تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب
مراسل العالم: أنباء عن رفض المحكمة الاتحادية العراقية حل البرلمان
مراسل العالم: المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى حل مجلس النواب
مراسل العالم: انتهاء جلسة المحكمة الاتحادية بخصوص دعوى حل البرلمان
مسعود بارزاني: لا مانع من إجراء انتخابات مبكرة في العراق شريطة تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها
مراسل العالم: اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في منطقة الباب بريف حلب تسفر عن إصابة 6 مسلحين بينهم مسؤول ميداني
منصور مندور : المسجد الاقصى امل هذه الامة وشرفها واذا حدث له مكروه والامة ساكتة فهذا عار على الامة وعيب في جبينها الى يوم الدين
مراسل العالم: أنباء عن رفض المحكمة الاتحادية العراقية حل البرلمان
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
ايران.. كيفية فك ارتباط سوق الصرف عن المفاوضات النووية؟
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩
انقلاب الصورة
ايران، بين القوی الخمس المصنعة للطائرات المسيرة
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١
مع الحدث
المشهد العراقي في ظل جلسات الحوار الوطني
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤
خاص بالعالم- مراسلون
ايران.. تمسك بإغلاق تحقيقات وكالة الطاقة الذرية، وتحديات كبرى تنتظر ليز تراس
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧
هاشتاغ
احتدام السجال بين الرئيسين الأميركيين بايدن وترامب
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣
مع الحدث
عملية الاغوار وسقوط الامن الصهيوني
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
تضييق وتمييز النظام البحريني يطال العمل الاهلي ايضاً
شاهد بالفيديو..
مطالب شعبية برد مؤلم لوقف قصف مطار حلب الدولي
افتتاح مقر لبعثة الاتحاد الأوروبي في قطر لتعزيز العلاقات
بارزاني يضع "شرطا" للموافقة على انتخابات مبكرة في العراق
مصر تلزم نتفليكس وديزني بـ"أعراف وقيم" الدولة
شاهد بالفيديو..
في كربلاء المقدسة.. شددوا على أن المقاومة الإسلامية باقية في فلسطين
مقالات و تحليلات
القانون الإنتخابي لــتونس و مخاوف الأحزاب من تفرد الرئيس في كتابته
الحرب قيادة.. والحكم قيادة..
مفوضية الانتخابات الليبية: لا تقدم نحو إجراء الانتخابات
الويل لاوروبا من فصل الشتاء! هذه بداية روسية، ماذا بعد؟
تقارير إستخباراتية كشفت اهتمامات ترامب وتركيزه المخفق على'ايران'
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.