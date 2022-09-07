الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بيروت وصندوق النقد يبحثان مراحل التفاوض حول الاصلاحات

بيروت وصندوق النقد يبحثان مراحل التفاوض حول الاصلاحات
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، مع منسق صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، لمناقشة عملية التفاوض مع الصندوق والتطورات في شأن إقرار الإصلاحات.

العالم - لبنان

عرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، مع منسق صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما Frederico Lima، خلال لقائه به في مكتبه في الوزارة، المراحل التي قطعتها عملية التفاوض مع الصندوق والتطورات في شأن إقرار الإصلاحات اللازمة والضرورية لوضع لبنان على سكة التعافي، وكان تشديد على أهمية الرافد المالي الذي يؤمنه تحديد سعر صرف الدولار الأميركي على البضائع عند الاستيراد (الجمارك) لاستعادة الدولة لإمكاناتها التمويلية والنفقات الأساسية.

وتطرق المجتمعون إلى الخطوات التصحيحية التي تضمنها مشروع موازنة 2022 والبنود الإصلاحية التي ستتضمنها موازنة العام 2023 التي هي في صدد الإعداد.

روابط ذات صلة

مخبر لميقاتي: إيران تدعم كافة المبادرات التي تعزز الاستقرار في لبنان

باسيل: نحن لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية عون

بو حبيب: الصمت الدولي يشجع 'إسرائيل' على الإستمرار بخروقاتها

بو صعب للرئيس اللبناني.. هوكشتين لا يحمل 'الحل النهائي'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تضييق وتمييز النظام البحريني يطال العمل الاهلي ايضاً

شاهد بالفيديو.. مطالب شعبية برد مؤلم لوقف قصف مطار حلب الدولي

افتتاح مقر لبعثة الاتحاد الأوروبي في قطر لتعزيز العلاقات

بارزاني يضع "شرطا" للموافقة على انتخابات مبكرة في العراق

مصر تلزم نتفليكس وديزني بـ"أعراف وقيم" الدولة

شاهد بالفيديو.. في كربلاء المقدسة.. شددوا على أن المقاومة الإسلامية باقية في فلسطين