افتتاح مقر لبعثة الاتحاد الأوروبي في قطر لتعزيز العلاقات

العالم - قطر

وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان له، اليوم الأربعاء، بأن أمير البلاد استعرض مع ميشيل علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وآفاق تطويرها، لا سيما في مجال الطاقة، إضافة لمناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

بدورها أكدت الخارجية القطرية أن افتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي بالبلاد يعكس تميز العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، والرغبة المشتركة لتعزيزها.

وبينت الخارجية، في بيان لها، أنه خلال الفترة الماضية شهد مسار العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي تطوراً كبيراً في مجالات مختلفة.

وقالت: إن "أبرز ملامح تطور العلاقات تمثل في أداء قطر دوراً في إجلاء رعاية الاتحاد الأوروبي من أفغانستان، وشراكة في مجالات الطاقة والاستثمارات، والتوقيع على اتفاقية شاملة للنقل الجوي، واتفاقية لتأسيس بعثة الاتحاد بالدوحة، وإعلان المفوضية الأوروبية إدراج اسم قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن".

يشار إلى أن قطر وقعت مع الاتحاد الأوروبي، في فبراير الماضي، اتفاقية بشأن تأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الدوحة.

وستكون بعثة الاتحاد الأوروبي لدى قطر بعثة دبلوماسية مكتملة، مسؤولة عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

ومع افتتاح مقر البعثة الجديد في الدوحة، سيصل عدد بعثات ومكاتب الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم إلى 145، فيما يصل عدد الدول التي للاتحاد الأوروبي تمثيل دبلوماسي فيها إلى 136 دولة.