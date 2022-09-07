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المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى حل مجلس النواب

المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى حل مجلس النواب
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

قضت المحكمة الاتحادية في العراق، في جلستها التي انعقدت اليوم الاربعاء ، رد الدعوى المقدمة لحل مجلس النواب .

العالم - العراق

وقالت المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا تحكم بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022".

وأضافت ان " المحكمة الاتحادية العليا ترى:
1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.

2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.

3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.

5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".

وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، قررت المحكمة الاتحادية، تأجيل النظر بكافة الدعاوى باستثناء دعوى حل البرلمان.

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