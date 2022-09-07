مناورات ايرانية.. تطور في عالم الاسلحة الالكترونية وانظمة التشويش والتجسس

خاص بالعالم

وحدات المشاة والمدرعات والطيران وفرق الحرب الإلكترونية وطائرات الإسناد والشحن والرصد شاركت في هذه المناورات في منطقة نصر اباد باصفهان،. حيث تم تقييم أساليب الرد السريع وجهوزية القوات للتعامل مع التهديدات.

وقال العميد نوذر نعميت نائب قائد القوة البرية للجيش الايراني لمراسل العالم: "خلال هذه المناورات نقوم باختبار معدات وجهوزية قواتنا، كما نقوم بتبادل الخبرات بين كوادر القوات المختلفة. اختبرنا جهوزية قواتنا بشكل كامل وكانت النتائج الموفقة وايضاً نقوم بتمرين على العمليات الليلية خلال المناورات.

وتم خلال المناورات ايضاً تنفيذ تكتيكات مبتكرة من قبل قادة الوحدات الخاصة الايراني الذين أكدت جهوزيتها لمواجهة كل التحديات.