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بارزاني يضع "شرطا" للموافقة على انتخابات مبكرة في العراق

بارزاني يضع
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق مسعود بارزاني، أنه لا مانع من إجراء انتخابات مبكرة شريطة تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها.

العالم - العراق

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني مع باربرا ليف مساعدة وزير الخارجيَّة الأمريكيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط والوفد المرافق لها المؤلف من سفيرة امريكا لدى العراق إلينا رومانوسكي، والقنصل العام الأمريكي لدى منطقة كردستان العراق ايرفن هيكس جونير .

وفي اللقاء قدّم بارزاني إيجازا عن الوضع السياسي في العراق والأسباب المؤدية الى الانسداد الحاصل.

وأكد بارزاني أنه "لا يوجد اي مانع في اجراء الانتخابات المبكرة بشرط تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها، وألا يتم تهميش أي طرف أو مكون وان يتم احترام نتائج الانتخابات".

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