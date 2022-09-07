في كربلاء المقدسة.. شددوا على أن المقاومة الإسلامية باقية في فلسطين

خاص بالعالم

وشارك في المؤتمرُ مئتان وخمسون شخصيةً من ستين دولة، وشددَوا على الأبعاد الإنسانيةِ والإسلامية للقضية الفلسطينية، والإستمرارِ بالدفاع عنها، وإدانةِ جرائمِ الاحتلال الإسرائيلي.

وضرورةِ تحقيقِ العدالة ومساندةِ الشعوبِ المظلومة، وفي مقدمتِها الشعبُ الفلسطيني الذي يتعرضُ لأبشعِ أشكالِ الظلم واستلابِ الحقوق، واعتبارِ ما تمثلُهُ ثورةُ الإمامِ الحسين عليه السلام نموذجاً رائداً في الدفاع عن الحق، وبذلِ التضحيات في سبيل الإصلاح، والانتصارِ لحقوق المظلومين.

رئيس مجلس الامناء بتجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة، اكد انه يجب ان يكون الجميع مع فلسطين. واضاف ان الذين يطبعون مع العدو الصهيوني اخذوا الدرس من يزيد الذي طبع مع اليهود. وأكد انه مهما قطعوا ودمروا لن يقطعوا الايادي التي توصل السلاح الى جنين.

المشاركون شددوا على ان المقاومةَ الإسلامية باقية في فلسطين وجميعِ بلاد المسلمين، وأن من واجب الأديان والمتدينين أن يكونوا مؤازرين للقضية الفلسطينية، وساعين لنصرتِها.

وأشار المشاركون إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت يقمع فيه الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين؛ داعين علماء الأمة وجميعَ أحرار العالم الى نصرة أبناء الشعب الفلسطيني.