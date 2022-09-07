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المحكمة الاتحادية العراقية: دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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