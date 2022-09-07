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الخارجية السورية: الغارات الإسرائيلية على مطار حلب تصل إلى جريمة حرب

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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