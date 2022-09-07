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دمشق: الاعتداءات الإسرائيلية جريمة حرب لا بد أن تحاسب عليها

دمشق: الاعتداءات الإسرائيلية جريمة حرب لا بد أن تحاسب عليها
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سوريا جريمة حرب.

العالم - سوريا

وقالت الخارجية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: إن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سوريا والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي يوم أمس جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وإنه لا بد أن تحاسب "إسرائيل" عليها.

وأضافت الخارجية: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة وتعرض أرواح المدنيين للخطر وتروعهم وتهدد سلامة الطيران المدني في سوريا والمنطقة.

ولفتت الخارجية إلى أن سوريا ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجرائم.

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