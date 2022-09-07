حاجي زاده: إستهدفنا العدو على بعد أكثر من 1000 كم بالذكاء الاصطناعي

العالم - إيران

وأكد العميد حاجي زاده في كلمته التي ألقاها خلال زيارة رئيس جامعة خواجه نصيرالدين الطوسي وأساتذة ونخبة هذه الجامعة للورشة الوطنية التقنية في قوات الجوفضاء التابعة لقوات الحرس الثوري، وجود رؤية موحدة لدى كل المسؤولين إزاء القضايا الأساسية للبلاد.

وشدد العميد حاجي زاده على وجود تعاون وثيق بين هذه الجامعة والمجال الدفاعي في إيران منذ مرحلة الحرب الصدامية المفروضة، مشيرا إلى أن أول خريطة تم إعدادها في المجال الصاروخي في تلك المرحلة كانت من جامعة خواجة نصيرالدين الطوسي.

وتابع قائلا: إن هذا التعاون بين الجامعة والدفاع تكلل بالنجاح حيث يمكن القول بكل قوة إن إيران التي كانت تستورد الأسلاك الشائكة باتت اليوم تصدر التقنية الحديثة.

وشدد هذا المسؤول العسكري على أنه و: نظرا للحاجة الملحة والحقائق الموجودة على أرض الواقع في عالم اليوم، فإن علينا إجراء الدراسات والبحوث الفضائية التي تعتبر إحدى عناصر القوة لكل بلد.

وأشار إلى الأوضاع الجارية في المنطقة وقال: إن الوضع في المنطقة وضع جيد للغاية حيث أننا تجاوزنا عقدا مليئا بالتحديات بدأ بالحظر الذي فرضه أوباما واستمر باستشهاد الحاج قاسم سليماني في عهد خلفه ترامب.

وأكد أن إيران سددت صفعة قوية لوجه الأميركان في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية حيث دعا سماحته إلى مواصلة استراتيجية المقاومة الفاعلة مما أدى إلى تغيير معادلات المنطقة إذ كانت بعض الدول ترغب بالتحالف مع أميركا اضطرت اليوم إلى تغيير هذه الاستراتيجية بسبب قوة الردع الإيرانية.

وتابع قائلا: إن العدو يعترف اليوم أن سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران فشلت حيث تتبوأ اليوم مكانة متميزة في مجال الجو وتفوقها عليه إذ أصبحت قوة لاينازعها عليها أحد.