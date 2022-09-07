انفلات امني في جنوب اليمن وشرقه.. هدف هذه الدول لنهب ثرواته 

خاص بالعالم

الاستهداف نسب الى تنظيم القاعدة، وجاء بعد اسبوعين من سيطرة قوات الانتقالي على اجزاء كبيرة من المدينة على حساب قوات حزب الاصلاح، وذلك بعد تنفيذ قوات الانتقالي لعملية عسكرية في اطار الصراع المستمر بينهما في المحافظات الجنوبية.

ورغم ادانة حزب الاصلاح المدعوم سعوديا، للهجوم، فان استهدافه وتصفيته، من قبل الانتقالي لايزال قائمة ومستمرا، لذا لايبدو الوضع في المناطق والمحافظات الجنوبية الاخرى اكثر استقراراً، اذ تشهد محافظة حضرموت توترات أمنية وذلك بالتزامن مع استمرار التحشيدات العسكرية لطرفي الصراع في المحافظة.

ويتوقع مراقبون انفجار المواجهات بين الطرفين خصوصا مع عزم قوات الانتقالي اجتثاث قوات الاصلاح من المحافظات الجنوبية والشرقيث كافة.

وبرأيي مراقبون فان ما يجري في هذه المناطق من انفلات امني ومواجهات مسلحة يأتي في اطار صراع تقاسم النفوذ بين السعودية والامارات خصوصا على تلك المناطق الغنية بالنفط، في حين تسود خلافات حادة بين اعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي والذي يبدو انه عاجز تماما على ادارة المحافظات مع خضوع اعضائه للاملاءات السعودية والاماراتية.

