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كيروش الجمعة في طهران للتعاقد لتدريب المنتخب الإيراني

كيروش الجمعة في طهران للتعاقد لتدريب المنتخب الإيراني
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

يصل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى طهران بعد غد الجمعة، لأبرام عقد مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، لقيادة المنتخب الوطني في نهائيات كاس العالم قطر 2022.

العالم - إيران

ويمتد عقد كيروش مع الاتحاد الإيراني ثلاثة شهور ونصف إلى ما بعد كأس العالم قطر 2022، ومن ثم يتم البت في إمكانية تمديد التعاون بين الجانبين.

وسيخلف كيروش المدرب الكرواتي الناجح دراغان سكوتشيتش الذي قاد المنتخب الإيراني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا الصين 2023، حيث تأهلت إيران بقيادته عن جدارة واستحقاق متصدرة المجموعة الأولى التي كانت تضم كوريا الجنوبية والعراق والإمارات وسوريا ولبنان.

وسبق لكيروش أن تولى مهمة تدريب منتخب إيران لمدة 8 سنوات، شملت مشاركتين في مونديالي 2014 و2018، تمكن خلالهما من إقناع الجمهور الإيراني عبر أداء رائع لفريقه أمام كبار المنتخبات العالمية مثل إسبانيا والبرتغال.

وسيستعين كيروش بـ 4 مدربين مساعدين أجانب خلال ترأسه الجهاز الفني للمنتخب الإيراني، بجانب المدرب الوطني جواد نكونام كمساعد أول.

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