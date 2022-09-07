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الحزب الحاكم في روسيا يقترح اجراء استفتاء في 4 تشرين الثاني حول ضم الأراضي الأوكرانية التي تمت السيطرة عليها

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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