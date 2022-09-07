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اليمن.. الأحزاب المناهضة للعدوان تشيد بالعرض العسكري المهيب "وعد الآخرة"

اليمن.. الأحزاب المناهضة للعدوان تشيد بالعرض العسكري المهيب
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

أشاد تحالف الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان بالعرض العسكري المهيب “وعد الآخرة”، الذي أقامته المنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر والقوات الجوية والبحرية في محافظة الحديدة.

العالم - اليمن

وأوضح التحالف في بيان له اليوم، أن العرض جاء تتويجاً للعروض العسكرية المهيبة التي أقامتها مختلف المناطق العسكرية.

وأشار إلى تزامن العروض العسكرية مع حلول ذكرى ثورة 21 سبتمبر والقوات المسلحة بكافة وحداتها تتمتع بهذا الزخم من الاستعداد والجاهزية وبعقيدة عسكرية ووطنية لا تقبل الاستكانة أو الذل.

وقال “أمام هذه العروض والمستوى الذي وصل إليه جيشنا، نعبر في تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان عن الفخر والاعتزاز بالمؤسسة العسكرية الوطنية، وكفاءتها وقدرتها على فرض معادلة جديدة في موازين القوى العسكرية، وبما يكفل تحديد مسار الحل السياسي لليمن والمنطقة عموماً”.

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