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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

الاتحادية العراقية تحسم ملف حل البرلمان وأمن ايران القومي وانذارات لمن يعنيه الأمر

الاتحادية العراقية تحسم ملف حل البرلمان وأمن ايران القومي وانذارات لمن يعنيه الأمر
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في ملفه الأول لهذه الليلة.. رد المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان العراقي.

العالم - بانوراما

وأصدرت المحكمة العليا في بيانها أنه ليس من اختصاصاتها حل البرلمان، واعتبرت أنه لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية بما يخالف الدستور.


وفي ملف "بانوراما" الثاني سيبتناول... تحذير رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري من مغبة التعرض لأمن البلاد، وقال إن القوات الإيرانية كثفت انتشار دورياتها الجوية والبحرية في المنطقة كما عززت مراقبتها الاستخبارية.

فيما توعد قائد مقر عمليات خاتم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد الدول والكيانات المرتزقة لكيان الاحتلال الاسرائيلي بدفع ثمن باهض إذا ما هددت أمن إيران.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. الاتحادية العراقية تحسم ملف حل البرلمان وأمن ايران القومي وانذارات لمن يعنيه الأمر