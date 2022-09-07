اليمن.. ارتفاع عدد سفن الوقد التي يحتجزها العدوان الى 12

العالم - اليمن

وقال ناطق الشركة عصام المتوكل في تغريدة على "تويتر" أمس الثلاثاء: تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبشراكة الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة ويحتجزون سفينتي البنزين ( سوبر ايميرالد – أوتشن أوتيومن ) بالرغم من تفيتشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة .. مشيراً إلى أن ذلك يرفع عدد السفن المحتجزة الى 12 سفن وقود.

وكان تحالف العدوان السعودي الإماراتي اقدم بالأمس على احتجاز السفينة (برنسيس حليمة) والمحملة بمادة الديزل ومنع وصولها للشعب في خرق متعمد للهدنة الإنسانية المعلنة وتحد سافر لجهود إحلال السلام في اليمن ..

ويمنع تحالف العدوان منذ بدء سريان التجديد الثاني للهدنة في الثاني من اغسطس الماضي دخول أي سفينة وقود إلى موانئ الحديدة رغم تأكيد المبعوث الأممي أن التجديد الثاني للهدنة سيشهد رفع القيود عن سفن الوقود لكن ما يجري على أرض الوقع هو العكس تماماً حيث بلغ عدد السفن التي احتجها التحالف منذ مطلع أغسطس وحتى اليوم أكثر من 12 سفينة في ظل أزمة مشتقات خانقة تعصف بملايين اليمنيين هذه الأيام في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة .