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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الكاظمي ونائب الرئيس الإيراني

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الكاظمي ونائب الرئيس الإيراني
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر تعزيز العلاثات الثنائية.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر"، مشيرا الى ان "نائب الرئيس الإيراني أكد أهمية مبادرة الحوار الوطني وجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، مشيداً بمنهج الحكمة والعقلانية في معالجة الأزمة السياسية في العراق".
وأضاف البيان ، أنه "جرى خلال الاتصال أيضا بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها ، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين الجارين، فضلاً عن بحث أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك".
وتطرق الاتصال بحسب البيان إلى جهود الحكومة بمختلف مؤسساتها في تقديم التسهيلات والحماية الأمنية لجميع الزائرين الذين يحيون أربعينية الإمام الحسين -عليه السلام- في مدينة كربلاء المقدسة.

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