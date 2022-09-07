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الغانمي يدعو لتوفير أفضل الخدمات لزائري الأربعينية

الغانمي يدعو لتوفير أفضل الخدمات لزائري الأربعينية
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي من محافظة بابل، إلى توفير أفضل الخدمات لزائرين الاربعين الحسيني.

العالم - العراق

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، إنه "بعد محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي يرافقه الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة والضباط الى محافظة بابل التي تعتبر إحدى المحافظات الرئيسة لمرور الزائرين نحو كربلاء الفداء".
وأضاف، أن "الغانمي عقد اجتماعاً موسعا لمناقشة تنفيذ الخطط الامنية والخدمية بما يضمن نجاح هذه الزيارة، ودعا الى توفير أفضل الخدمات للزائرين والتواصل مع أصحاب المواكب الخدمية والتعامل المهني مع الزائرين بما يضمن انسيابية عالية في تفويجهم نحو مدينة كربلاء المقدسة".
واستمع وزير الداخلية والوفد المرافق له الى شرح مفصل عن آخر الاستعدادات والمهام للجهات المعنية لتأمين الزيارة.

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