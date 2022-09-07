الإمارات اشترت سلعا إيرانية بأكثر من مليارين و700 مليون دولار

العالم - ايران

وأعلن المتحدث باسم الجمارك، روح الله لطيفي، أن تجارة بلاده غير النفطية مع 15 دولة مجاورة، نمت من ناحيتي القيمة والوزن بنسبة 24 في المئة، خلال تلك الفترة، مقارنة بمثيلتها من العام السابق.

وحسب الإحصاءات التي أعلنها لطيفي فإن الإمارات استوردت 5 ملايين طن من السلع غير النفطية من إيران، وبقيمة بلغت مليارين و781 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية في حجم المستوردات من إيران بعد العراق الذي اشترى 8 ملايين و655 ألف طن من البضائع، بقيمة مليارين و961 مليون دولار.

تركيا جاءت ثالثا بشراء 3 ملايين و682 ألف طن من السلع الإيرانية، وبقيمة مليارين و 328 مليون دولار.

وحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية فقد بلغت قيمة الصادرات إلى دول الجوار، منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي، 10 مليارات، و723 مليون دولار إلى دول الجوار، وهو ما يزيد بنسبة 27 في المئة، عن الفترة المماثلة من العام السابق.