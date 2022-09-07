الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الإمارات اشترت سلعا إيرانية بأكثر من مليارين و700 مليون دولار

الإمارات اشترت سلعا إيرانية بأكثر من مليارين و700 مليون دولار
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

بلغت قيمة مستوردات الإمارات من إيران مليارين وأكثر من 700 مليون دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حسبما ورد في إحصاءات الجمارك الإيرانية.

العالم - ايران

وأعلن المتحدث باسم الجمارك، روح الله لطيفي، أن تجارة بلاده غير النفطية مع 15 دولة مجاورة، نمت من ناحيتي القيمة والوزن بنسبة 24 في المئة، خلال تلك الفترة، مقارنة بمثيلتها من العام السابق.

وحسب الإحصاءات التي أعلنها لطيفي فإن الإمارات استوردت 5 ملايين طن من السلع غير النفطية من إيران، وبقيمة بلغت مليارين و781 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية في حجم المستوردات من إيران بعد العراق الذي اشترى 8 ملايين و655 ألف طن من البضائع، بقيمة مليارين و961 مليون دولار.

تركيا جاءت ثالثا بشراء 3 ملايين و682 ألف طن من السلع الإيرانية، وبقيمة مليارين و 328 مليون دولار.

وحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية فقد بلغت قيمة الصادرات إلى دول الجوار، منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي، 10 مليارات، و723 مليون دولار إلى دول الجوار، وهو ما يزيد بنسبة 27 في المئة، عن الفترة المماثلة من العام السابق.

روابط ذات صلة

مناورات ايرانية.. تطور في عالم الاسلحة الالكترونية وانظمة التشويش والتجسس

أول تعليق اماراتي رسمي على الاوضاع في العراق

دول عربية تتخذ إجراءات عاجلة بشأن السفر للعراق

مئات الأفغان يتظاهرون في الإمارات

هذا ما قاله قرقاش حول عودة سفير الإمارات الى ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات اشترت سلعا إيرانية بأكثر من مليارين و700 مليون دولار

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-09-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 07-09-2022

شاهد.. سلاح الغاز الروسي يشعل شتاء الغرب

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-09-2022

الخارجية الايرانية تدين بشدة الإجراءات الألبانية المناهضة لإيران