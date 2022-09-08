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وزير الخارجية العراقي يعرب عن امله بالافراج بسرعة عن الحاج الايراني بالسعودية

وزير الخارجية العراقي يعرب عن امله بالافراج بسرعة عن الحاج الايراني بالسعودية
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية العراقي عن امله بتوفر الارضية للافراج بسرعة عن الحاج الايراني المعتقل بالسعودية، مشيرا الى محادثات مرة اخرى مع نظيره السعودي في هذا المجال.

العالم - ايران

وأجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أعرب خلاله عن شكره وتقديره لحسن الضيافة الكريمة لحكومة العراق وشعبه لزوار اربعين الامام الحسين عليه السلام، داعيا الى اتخاذ المزيد من الترتيبات لتسهيل دخول الزوار الايرانيين وكذلك تسهيل دخول الرعايا الاجانب من افغانستان وباكستان عبر المنافذ البرية العراقية.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، قدم فؤاد حسين وعدا مساعدا لمتابعة شؤون زوار الاربعين، واعتبر زيارة وزير الداخلية الايراني يوم الخميس الى بغداد، بأنها تمثل فرصة مناسبة لدراسة الامور عن كثب والقيام بالتنسيق اللازم في هذا المجال.

وردا على سؤال لأمير عبداللهيان، أشار وزير الخارجية العراقي الى محادثات مرة اخرى مع نظيره السعودي بشأن المساعدة في الافراج عن الحاج الايراني المعتقل بالسعودية، معربا عن امله بأن تتوفر الارضية للافراج عنه بأسرع ما يمكن.
كما تبادل وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق خلال هذه المحادثات الهاتفية، وجهات النظر بشأن آخر تطورات المفاوضات لإلغاء الحظر.

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وزير الخارجية العراقي يعرب عن امله بالافراج بسرعة عن الحاج الايراني بالسعودية

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