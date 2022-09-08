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مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة ’الإسرائيلي’ شمال جنين بعبوة ناسفة

مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة ’الإسرائيلي’ شمال جنين بعبوة ناسفة
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

استهدف مقاومون فلسطينيون، حاجز الجلمة "الإسرائيلي"، شمال جنين في الضفة المحتلة، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا مساء يوم الأربعاء، حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار، ولم تتحدث عن وقوع إصابات بين صفوف جنود الاحتلال.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون للرد على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين المدنيين العزل.

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