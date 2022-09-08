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نيجيرفان بارزاني: مشاكل العراق تحلّ بالحوار

نيجيرفان بارزاني: مشاكل العراق تحلّ بالحوار
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أن مشاكل العراق ستحَلّ بالحوار والتفاهم والشعور بالمسؤولية الوطنية.

العالم - العراق

جاء ذلك خلال استقباله مساء الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، فيلة فاريولا، والوفد المرافق له.

ووفق بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان العراق، فقد قدم فاريولا، لنيجيرفان بارزاني، أندريس ويبيرغ، الرئيس الجديد للبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق، وسلط الضوء على برنامج وأعمال ونشاطات فريق الاتحاد الأوروبي في العراق وإقليم كردستان العراق.

وأبدى فاريولا، نية الاتحاد الأوروبي تعزيز حضوره وتوسيع نشاطاته في العراق وإقليم كردستان العراق، كما ثمّن عالياً مواقف ومساعي رئيس إقليم كردستان العراق ورؤاه ومبادراته لحل مشاكل العراق من خلال الحوار والتفاهم حسب موقع صوت العراق.

من جهته، وإلى جانب تقديم التهاني للرئيس الجديد للبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد، عبّر نيجيرفان بارزاني عن تمنياته له بالنجاح وعن الشكر والتقدير للدور المساعد ونشاطات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في العراق، مشدداً على أهمية مساعدة ومساندة الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كردستان العراق في تنمية مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير وكل المجالات التي من شأنها أن تنفع العراق.

وإضافة إلى تقديم نبذة عن الأوضاع والعملية السياسية في العراق، أكد نيجيرفان بارزاني أن «مشاكل العراق لن تُحَلّ بغياب الحوار والتفاهم والشعور بالمسؤولية الوطنية، لذلك ينبغي على جميع القوى والأطراف والمكونات العراقية في هذه المرحلة أن تنظر إلى الاستقرار السياسي على أنه واجبها الرئيس والأولوية الأولى عندها، وتعمل من أجل تحقيق هذا الهدف».

وبحسب البيان، شكّلت علاقات أربيل – بغداد ومشاكلهما، والوضع الداخلي لإقليم كردستان العراق والانتخابات المحلية وتوسيع مكتب الاتحاد الأوروبي في هذا الإقليم، محوراً آخر للقاء.

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نيجيرفان بارزاني: مشاكل العراق تحلّ بالحوار

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