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شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله

شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب قرية بيتين شمال شرق رام الله في الضفة المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال عند مدخل قرية بيتين، وبالقرب من حاجز "بيت إيل" العسكري المقام على أراضي مدينة البيرة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على الحاجز وفي محيطه، وأوقفت مركبات المواطنين، وأعاقت مرورهم ودققت بطاقاتهم الشخصية.

من جانب آخر، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن أكثر من ٥٠ آلية عسكرية حتى الآن بالإضافة لتعزيزات عسكرية كبيرة تقتحم في هذه الأثناء شرق نابلس في محيط مخيم بلاطة وقبر يوسف.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال نشر وحدات من القناصة في محيط قبر يوسف وشارع عمان.

وأقدمت طائرات مسيرة بإلقاء قنابل دخانية وصوتية على أبواب مخيم بلاطة.

وأشار المصادر ذاتها إلى أن القوات المقتحمة قوبلت بزخات من الرصاص أطلقه مقاومون فلسطينيون صوبها في شارع عمان.

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