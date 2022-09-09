التواجد الامريكي في سوريا والصمت ازاء الاعتداءات الاسرائيلية

العالم – مع الحدث

واشارت هبة رزق الى اعتقاد بايدن بان الحرب في سوريا لم تنتهي وبحسب قوله فان وجوده ليس احتلاليا وانما يقوم بمحاولة ردع "داعش".

وتعتقد الباحثة بالشؤون الدولية بان الامريكي اليوم لا يريد الانسحاب خاصة بعد الحرب في اوكرانيا واصبح وجود الولايات المتحدة الامريكية ضروريا اكثر في سوريا بوجه التواجد الروسي.

واضافت هبة رزق انه قبل الازمة الاوكرانية كان هناك تناغما وتنسيقا بين واشنطن وموسكو انما الان على الرغم من المفاوضات مع ايران الا انه يسمح لـ"اسرائيل" بشن الغارات على سوريا لارضائه بسبب اعتراضه على الاتفاق النووي.

وشددت الباحثة بالشؤون الدولية على ان امريكا تجد نفسها مرتاحة الى ان يتم الاتفاق النووي من بعدها يمكن ان تختلف الاوضاع.

وقال الباحث السياسي طالب ابراهيم، انه يوجد دائما في السياسة الامريكية الخارجية نهجان هما النهج الجاكسوني والنهج الويلسوني.

واضاف الباحث السياسي ان الديمقراطيين يتبنون النهج الويلسوني القائم على التدخل في الاماكن البعيدة وعلى نشر القواعد على عكس النهج الاخر القائم على الالتفات الى الداخل الامريكي.

ويؤكد طالب ابراهيم الى ان التوجه الامريكي والعالمي الاستراتيجي اصبح باتجاه منطقة المحيط الهادي والهندي ولم تعد منطقة شمال الاطلسي مهمة على الاطلاق في الاستراتيجيات العالمية.

ويشير الباحث السياسي الى ان القوى العظمى الصاعدة هي الصين وروسيا واليابان وامريكا بطبيعة الحال وان واشنطن ستخضع الى هذا القدر والناتو يواجه بالفعل اياما عصيبة.

ويشدد طالب ابراهيم على ان الاسرائيليون يفاخرون دائما ان ما يهمهم هو ما تفعله "اسرائيل" وليس ما يقوله الاخرون لانها كيان متغطرس لا يعير اهمية للقانون الدولي والانساني.

واكد الاعلامي والكاتب السياسي اكثم سليمان ان الاسرائيليون مضطرين على المستوى الدعائي ان يمحوروا الامور حول ايران من اجل هدف اكبر يتعلق بترتيب المنطقة بعد توقيع الاتفاق النووي.