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إعلام: نتنياهو وضع كاميرا سرية خلال لقائه مع وفد أمريكي

إعلام: نتنياهو وضع كاميرا سرية خلال لقائه مع وفد أمريكي
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن وضع زعيم المعارضة في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو كاميرا سرية خلال اجتماعه مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الديمقراطيين والجمهوريين.

العالم-الاميركيتان

وقال موقع "واللا" العبري: "إن أحد أعضاء الوفد الأمريكي لاحظ وجود كاميرا فيديو في الغرفة، قام أحد مستشاري نتنياهو بتشغيلها، فيما كان نتنياهو يضع ميكروفون في يده".

وأضاف الموقع العبري: "أن السفير الأمريكي سأل نتنياهو حول سبب وضعه المايكروفون في يده، لكن نتنياهو حاول التهرب قائلا "هذا لا شيء"، مشيرا إلى أن مصادر مطلعة قالت إن السفير والسيناتورات لم يقتنعوا، ما تسبب بشعور بعدم الارتياح لديهم.

وتابع الموقع نقلا عن مصدر مطلع على التفاصيل: "إن نتنياهو أراد تصوير وتسجيل اللقاء الذي عقد يوم الاثنين من أجل استخدام ذلك في حملته الدعائية لانتخابات الكنيست القريبة.

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إعلام: نتنياهو وضع كاميرا سرية خلال لقائه مع وفد أمريكي