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خبراء: الجيل الفلسطيني الجديد لا يثق بأي مسار سياسي ويحتضن المقاومة المسلحة

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد خبراء مطّلعون أن الجيل الفلسطيني الجديد في الضفة الغربية الذي لم يشهد الانتفاضتين الفلسطينيتين فقدَ الثقة بأي مسار سياسي وبات يحتضن المقاومة المسلحة، وهو أمر صار مثار قلق للجهات الأمنية الإسرائيلية التي تخشى تفجّر الوضع بحيث لا يُمكنها السيطرة عليه.

العالم - خاص بالعالم

ويقول خبراء فلسطينيون إن تصاعد المقاومة بالضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة مؤشر على إمكانية اندلاع مواجهة جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

حساب "عابرة سبيل" غرد على موقع "تويتر" قائلا: يا أبطال الضفة وأحرارها بوركت سواعدكم وتحيةً لثورتكم ولتشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال.

فيما قال "رائد ابو جراد" أن الضفة تثبت أن المقاومة هي الخيار الأنجح في مواجهة الاحتلال حتى تحقيق التحرير والعودة.

أما "عائد اسماعيل" فكتب ان الضفة المحتلة تشهد تطورا دراماتيكيا ميدانيا في الفعل المقاوم، مما يشير لقرب اندلاع انتفاضة مسلحة في أماكن تواجد هذا الاحتلال.

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خبراء: الجيل الفلسطيني الجديد لا يثق بأي مسار سياسي ويحتضن المقاومة المسلحة

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