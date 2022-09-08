خبراء: الجيل الفلسطيني الجديد لا يثق بأي مسار سياسي ويحتضن المقاومة المسلحة

العالم - خاص بالعالم

ويقول خبراء فلسطينيون إن تصاعد المقاومة بالضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة مؤشر على إمكانية اندلاع مواجهة جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

حساب "عابرة سبيل" غرد على موقع "تويتر" قائلا: يا أبطال الضفة وأحرارها بوركت سواعدكم وتحيةً لثورتكم ولتشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال.

فيما قال "رائد ابو جراد" أن الضفة تثبت أن المقاومة هي الخيار الأنجح في مواجهة الاحتلال حتى تحقيق التحرير والعودة.

أما "عائد اسماعيل" فكتب ان الضفة المحتلة تشهد تطورا دراماتيكيا ميدانيا في الفعل المقاوم، مما يشير لقرب اندلاع انتفاضة مسلحة في أماكن تواجد هذا الاحتلال.