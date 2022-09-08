الكيان الاسرائيلي لمستوطنيه: اقتل من شئت فلن يحاسبك أحد!

العالم - خاص بالعالم

وكان الجيش الإسرائيلي نشر بيانا حول نتائج التحقيق في مقتل أبو عاقلة التي استشهدت قبل اربعة أشهر خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، وأشار التقرير إلى أن أبو عاقلة "قد تكون" أصيبت بنيران إسرائيلية، إلا ان القاتل لن تطاله المحاسبة..

وغرد "دكتور هشام" في موقع "تويتر" قائلا إن جيش الإحتلال يعترف أن جنديا من جنوده قتل شيرين ابو عاقلة لكن حسب بيانهم الجندي لم يطلق النار عمدًا بين سترتها المضادة للرصاص وخوذتها، وهو أمر يمكن أن يحدث لأي شخص، نحن أمام كيان يسخر من الحقيقة ويعتبر نفسه فوق أي محاسبة.

فيما قال "وسام زغبر": مهما حاول الاحتلال التهرب من مسؤوليته عن جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، لا بد أن يُحاكم ويُعاقب على ما اقترفه. نحن لا نعول على أية نتائج للتحقيق الإسرائيلي كوننا نعرف النتيجة مسبقاً.

اما "فاطمة خمايسي" فكتبت: هكذا انهى جيش "اسرائيل" التحقيق في ملف اغتيال شيرين ابو عاقلة الا انه سرعان ما ارتكب عملية اغتيال مماثلة في جنين بحق الشاب محمد سباعنة الذي كان يوثق في بث مباشر عبر "تيك توك" اقتحام اكثر من الفي جندي لمخيم جنين من كل الجهات.