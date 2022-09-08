'الخارجية' الاسرائيلية تفتح تحقيقا في فضائح قنصليتها بالمغرب

العالم - خاص بالعالم

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، التي كشفت النقاب عن التحقيق بهذه المخالفات في القنصلية الإسرائيلية في الرباط، فإن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا، من مقر القنصلية، وصراعات حادة بين العديد من الموظفين في القنصلية.

"ثريا علي" قالت إن عمليات الاستغلال الجنسي من قبل الصهاينة في القنصلية الإسرائيلية مست كرامة المغرب والمطلوب اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة.

فيما كتب حساب "دموع الاقصى": لا ندري كيف تقبل المغرب ان يحدث مثل هذه الأعمال على أرضها ام رهنت نفسها للتطبيع؟

أما حساب "الساهرة" فقال: فضائح من العيار الثقيل.. الإذاعة الإسرائيلية العامة: شبهات حول تحرش جنسي واستغلال للنساء واختفاء هدايا وصراعات بين الموظفين في القنصلية الإسرائيلية بـالمغرب.