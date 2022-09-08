الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال استقباله الوفد الوطني اليمني المفاوض...

ولايتي: الشعب اليمني قدم الجوهر الحقيقي لمقارعة الاستكبار

ولايتي: الشعب اليمني قدم الجوهر الحقيقي لمقارعة الاستكبار
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

إلتقى الوفد الوطني اليمني المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام في زيارته لإيران، الأربعاء، مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.

العالم - إبران

وفي اللقاء، أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن اليمن سينتصر على مؤامرة الأعداء، قائلا: "علاقاتنا معكم عميقة ومستمرة وتاريخية".

ونوه بأن الشعب اليمني رغم كافة المشاكل والصعوبات يتمتع باليقظة، واستطاع أن يقدم الجوهر الحقيقي لمقارعة الاستكبار.

وأضاف: لقد أظهرتم اقتداركم في باب المندب الحساسة بحيث وقفتم أمام اميركا وبعض الدول الرجعية بالمنطقة وتمكنتم من دحرهم ولابد من الحفاظ على هذه المنجزات.

وقال ولايتي: نحن نعتبر من واجبنا الدفاع عن العالم الإسلامي وإن إيران واليمن والعراق وسوريا ولبنان، بصفة محور المقاومة، تعد النواة الأولية للجبهة الإسلامية.

من جانبه عبّر رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام عن شكره لجمهورية إيران الإسلامية على مواقفها الداعمة للشعب اليمني وتطلعاته.

وأكد أن: موقف اليمن كان ولا يزال يرتكز على مقارعة الاستكبار بزعامة أميركا وإسرائيل، ونحن مازلنا صامدين، ونرفض تطبيع العلاقات مع كيان العدو.

روابط ذات صلة

ولايتي: أميركا سترغم على مغادرة شرق الفرات

ولايتي: نستبعد أي نتائج حقيقية لزيارة بايدن للمنطقة

ولايتي: كل بلد يقيم علاقات مع الكيان الصهيوني يبتعد عنا بنفس المسافة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الامريكي: لم ننجز بعد برنامج صواريخ ARRW فرط الصوتية

أعضاء لجنة الأربعين الأفغانية يصلون إلى إيران للتفاوض مع الجانب العراقي

الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط يقوده "حزب البعث المحظور" في 4 محافظات

وفد لبناني إداري وتقنيّ يزور طهران للبحث في الهبة الإيرانية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

خلال استقباله الوفد الوطني اليمني المفاوض... ولايتي: الشعب اليمني قدم الجوهر الحقيقي لمقارعة الاستكبار