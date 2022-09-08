ولايتي: الشعب اليمني قدم الجوهر الحقيقي لمقارعة الاستكبار

العالم - إبران

وفي اللقاء، أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن اليمن سينتصر على مؤامرة الأعداء، قائلا: "علاقاتنا معكم عميقة ومستمرة وتاريخية".

ونوه بأن الشعب اليمني رغم كافة المشاكل والصعوبات يتمتع باليقظة، واستطاع أن يقدم الجوهر الحقيقي لمقارعة الاستكبار.

وأضاف: لقد أظهرتم اقتداركم في باب المندب الحساسة بحيث وقفتم أمام اميركا وبعض الدول الرجعية بالمنطقة وتمكنتم من دحرهم ولابد من الحفاظ على هذه المنجزات.

وقال ولايتي: نحن نعتبر من واجبنا الدفاع عن العالم الإسلامي وإن إيران واليمن والعراق وسوريا ولبنان، بصفة محور المقاومة، تعد النواة الأولية للجبهة الإسلامية.

من جانبه عبّر رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام عن شكره لجمهورية إيران الإسلامية على مواقفها الداعمة للشعب اليمني وتطلعاته.

وأكد أن: موقف اليمن كان ولا يزال يرتكز على مقارعة الاستكبار بزعامة أميركا وإسرائيل، ونحن مازلنا صامدين، ونرفض تطبيع العلاقات مع كيان العدو.