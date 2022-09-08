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اصابة جندي اسرائيلي برصاص مقاومين خلال اقتحام جنين في الضفة الغربية المحتلة

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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