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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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الخارجية الايرانية تؤكد قدرة القوات الايرانية الحفاظ على الملاحة بالخليج الفارسي وتؤكد ضرورة ضمان امن المنطقة من قبل دولها بعيدا عن تدخل اجنبي
الخارجية الايرانية تجدد التاكيد على دعوة طهران لدول الجوار الى الحوار وتسوية حالات سوء الفهم عبر القنوات الدبلوماسية
الخارجية الايرانية: على هذه الدول وبدلا من تكرار المزاعم العقيمة ان تصب جل اهتمامها على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
الخارجية الايرانية تدين بيان الجامعة العربية وتعتبره دليلا على غياب الفهم الصائب لدى بعض الدول لمسار تطورات المنطقة وتجاهل وقائع غرب آسيا
اصابة جندي اسرائيلي برصاص مقاومين خلال اقتحام جنين في الضفة الغربية المحتلة
مصادر يمنية: المستشفيات في كافة أنحاء الجمهورية مهددة بالإغلاق خلال الأيام القليلة القادمة بسبب الحصار واحتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية
مصادر يمنية: عدد ضحايا العدوان من الأطفال والنساء تجاوز 13 ألفاً و384 شهيدا وجريحاً و6000 مدني اصيبوا بالاعاقة نتيجة الاعمال العدائية المسلحة
قائد القوة الجوية للجيش الايراني: لقد بلغنا الاكتفاء الذاتي مئة في المئة في تصنيع الطائرات بدون طيار
مصادر فلسطينية: مقـاومون يطلقون النار تجاه جنود الاحتلال عند حاجز بيت فوريك في نابلس
الحزب الحاكم في روسيا يقترح اجراء استفتاء في 4 تشرين الثاني حول ضم الأراضي الأوكرانية التي تمت السيطرة عليها
الخارجية الايرانية تدين بيان الجامعة العربية وتعتبره دليلا على غياب الفهم الصائب لدى بعض الدول لمسار تطورات المنطقة وتجاهل وقائع غرب آسيا
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.