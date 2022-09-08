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الخارجية الايرانية تؤكد قدرة القوات الايرانية الحفاظ على الملاحة بالخليج الفارسي وتؤكد ضرورة ضمان امن المنطقة من قبل دولها بعيدا عن تدخل اجنبي

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

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