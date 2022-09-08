الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يرد عن سؤال حول ترشحه للانتخابات المقبلة

ترامب يرد عن سؤال حول ترشحه للانتخابات المقبلة
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن "الجميع يريدني أن أترشح"، مشيرا إلى تقدمه في استطلاعات الرأي العام في حزبه أو لدى الجمهوريين أو لدى منافسيه.

العالم-الاميركيتان

جاء ذلك خلال حوار حصري مع قناة NDTV الهندية، مع رجل الأعمال الهندي الأمريكي، شالب كومار، شريك ترامب القديم، وأحد الممولين لحملتيه الانتخابيتين في 2016 و2020، حيث تابع ترامب: "إنني أتقدم في استطلاعات الرأي سواء لدى الجمهوريين أو الديمقراطيين. أعتقد أنني سأتخذ قرارا بهذا الشأن في المستقبل القريب جدا، وأظن أن كثيرا من الناس سيكونون سعداء للغاية".

وكان دونالد ترامب قد خسر معركته الانتخابية أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في 2020، في معركة شرسة، إلا أنه يبدو أن رجل الأعمال الذي أصبح من المشاهير ثم سياسي يتطلع إلى العودة في 2024.

وعندما سئل ترامب عما يعنيه بعبارة "سيكون كثير من الناس سعداء للغاية" إذا خاض الانتخابات، قال: "أعتقد ذلك. سيكون هناك الكثير من الناس سعداء، وربما شخص أو اثنان غير سعداء بذلك".

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة.. احتدام السجال بين بايدن وترامب

هل تكون نهاية أمريكا على يد ترامب؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مراسل العالم بالعراق يتحدث عن تفاصيل المخطط "البعثي" الذي احبطه الحشد الشعبي

العميد واحدي: قدرات إيران في مجال إنتاج المسيرات آخذة بالتوسع

'فإذا جاء وعد الآخرة'.. تسمية العرض العسكري بـ'وعد الآخرة' تؤكد 'ارتباط اليمن بفلسطين'

وزير الداخلية يبحث في بغداد تيسير حركة الزوار الايرانيين

مجلس نواب اليمن يستنكر جرائم تعذيب الأسرى في سجون العدوان

استشهاد فلسطيني قرب رام الله والاحتلال يزعم استهدافه جنديا بمطرقة