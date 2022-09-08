الاحتلال يعتقل أفرادا من عائلات منفذي عملية الأغوار

العالم - الاحتلال

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور بأن قوات الاحتلال داهمت منازل لعائلة غوادرة واعتقلت عدداً من أقارب الأسيرين محمد وليد تركمان "غوادرة" ومحمد ماهر تركمان"غوادرة"، اللذين تتهمهما بتنفيذ عملية إطلاق النار على حافلة لجنود الاحتلال في منطقة الأغوار الشمالية قبل أيام، والتي أدت إلى إصابة سبعة جنود من الاحتلال.

وأضاف سمور أن المعتقلين هم وليد تركمان وزوجته - وهم والدي الأسير محمد تركمان الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ العملية، وأحمد ماهر تركمان و زوجة ماهر تركمان المطلوب لقوات الاحتلال بحجة المشاركة في العمليه ونجله الأسير محمد ماهر تركمان وعبد السلام تركمان وزوجته.