الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعتقل أفرادا من عائلات منفذي عملية الأغوار

الاحتلال يعتقل أفرادا من عائلات منفذي عملية الأغوار
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدداً من أفراد عائلة منفذي عملية الأغوار في مداهمات بحي الهدف في مخيم جنين.

العالم - الاحتلال

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور بأن قوات الاحتلال داهمت منازل لعائلة غوادرة واعتقلت عدداً من أقارب الأسيرين محمد وليد تركمان "غوادرة" ومحمد ماهر تركمان"غوادرة"، اللذين تتهمهما بتنفيذ عملية إطلاق النار على حافلة لجنود الاحتلال في منطقة الأغوار الشمالية قبل أيام، والتي أدت إلى إصابة سبعة جنود من الاحتلال.

وأضاف سمور أن المعتقلين هم وليد تركمان وزوجته - وهم والدي الأسير محمد تركمان الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ العملية، وأحمد ماهر تركمان و زوجة ماهر تركمان المطلوب لقوات الاحتلال بحجة المشاركة في العمليه ونجله الأسير محمد ماهر تركمان وعبد السلام تركمان وزوجته.

روابط ذات صلة

عملية الأغوار.. فشل أمني جديد للاحتلال

عمليات المقاومة تصل الى الاغوار.. ضربة قاسمة لظهر العدو

ما الذي تحويه الاغوار الفلسطينية كي يهجر الاحتلال سكانها قسراً؟

تحت تهديد السلاح، عملية تهجير قسرية لسكان الأغوار الفلسطينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مراسل العالم بالعراق يتحدث عن تفاصيل المخطط "البعثي" الذي احبطه الحشد الشعبي

العميد واحدي: قدرات إيران في مجال إنتاج المسيرات آخذة بالتوسع

'فإذا جاء وعد الآخرة'.. تسمية العرض العسكري بـ'وعد الآخرة' تؤكد 'ارتباط اليمن بفلسطين'

وزير الداخلية يبحث في بغداد تيسير حركة الزوار الايرانيين

مجلس نواب اليمن يستنكر جرائم تعذيب الأسرى في سجون العدوان

استشهاد فلسطيني قرب رام الله والاحتلال يزعم استهدافه جنديا بمطرقة